«Честно скажу, была как пингвин на льду». Горбачёва — о возвращении к тренировкам

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала о возвращении к тренировкам после травмы.

«Катаюсь я пока в ортезе, на остальные тренировки уже без него хожу. Пять дней назад вышла на лёд, до этого шесть месяцев вообще не каталась. Когда был последний этап в Омске – числах в 20-х ноября – всё. И вот 20-е числа мая – и я вышла на лёд.

Я просто была настолько счастлива, вся светилась от счастья. Вначале, когда вышла на лёд, было очень непривычно – он мне казался очень большим. Честно скажу, была как пингвин на льду немножко. Никогда не было такого большого перерыва.

Но потом довольно быстро освоилась – на второй день себя уже нормально чувствовала. А в первый день меня немножко пошатывало – равновесие не чувствовала, баланс. Плюс для колена – я привыкла в кроссовках ходить, а лезвия всё-таки тоньше, чем кроссовки, поэтому было непривычно, стабилизаторы в колене привыкали вначале.

Наверное, сложнее всего было, когда я на чемпионате [России] не выступила. Потому что на него я очень хотела поехать до последнего. Когда мы разбирались с коленкой – что происходит с ней, почему болит, – я не оставляла надежды выступить на чемпионате. Но потом сказали, что уже, к сожалению, всё – надо лечиться. Вот тогда я была расстроена. Потом я уже более оптимистично настроена была», — сказала Горбачёва в шоу «Каток».