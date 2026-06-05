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Горбачёва — о Костылевой: мне было интересно, что в группе появится сильная спортсменка

Горбачёва — о Костылевой: мне было интересно, что в группе появится сильная спортсменка
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва высказалась о тренировках Елены Костылевой в штабе Софьи Федченко.

«Мне было бы интересно с ней вместе потренироваться. Я тогда, правда, уже сидела с ногой, с коленкой и не тренировалась. Но обрадовалась, когда узнала о том, что она перешла к нам. Потому что мне было интересно, что в группе тоже появится такая сильная спортсменка, которая ближе к моему возрасту. У нас девочки многие прыгают четверные, но они немножко младше – всё-таки у нас, наверное, меньше общих тем, меньше одинаковых интересов. А с Леной, мне казалось, будет больше тем для разговоров и интересная конкуренция на тренировках. Когда кто-то ближе к твоему возрасту прыгает четверные – это всегда интереснее.

Наверное, когда я была маленькой, мне всегда было спокойнее, что я была лидером группы. Мне было спокойнее тренироваться, что я лучшая. Был момент, когда я тоже с другими девочками [работала] – Камилла Нелюбова тренировалась у нас в какой-то момент, – но мне было комфортнее, когда я была одна. А сейчас уже, наверное, было бы интереснее, если бы был кто-то моего возраста, с кем мы могли бы на тренировках периодически поконкурировать, посоперничать. Хотя иногда я такая, что мне спокойнее, когда никто рядом не прыгает, а тренер чисто со мной», — сказала Горбачёва в шоу «Каток».

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