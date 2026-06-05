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ISU отложил вопрос введения технической и артистической программ в фигурном катании

ISU отложил вопрос введения технической и артистической программ в фигурном катании
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Международный союз конькобежцев (ISU) решил отложить предложенную масштабную реформу правил, которая разделила бы выступления в фигурном катании на две категории: техническую и художественную. Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на источник в ISU.

С сезона-2027/2028 организация намеревалась заменить короткую и произвольную программы на техническую и артистическую, но главной причиной отказа от реформы стало сопротивление ведущих национальных федераций, в том числе Японии.

Спортсмены и тренеры этих федераций выразили протест против отмены классического двоеборья, заявив, что эксперимент подорвёт баланс между спортивной составляющей и художественным содержанием прокатов. Именно их коллективный протест заставил ISU отложить реформу на неопределённый срок.

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