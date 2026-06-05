ФФККР не включила Валиеву и Игнатову в состав сборных команд России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включила Камилу Валиеву и Александру Игнатову (Трусову) в состав сборных команд России. Об этом сообщил директор центра спортивной подготовки (ЦСП) Роман Гришин.

«В силу того, что девушки [Валиева и Игнатова] уже как минимум два года нигде не выступали и, как следствие, не показывали спортивных результатов, федерация не включила их в списки кандидатов на включение в сборные команды России. Мы были бы рады, если они снова будут радовать нас победами», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Напомним, Камила Валиева вернулась в профессиональный спорт после четырёхгодичной дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, Александра Игнатова возобновила тренировки после рождения ребёнка.