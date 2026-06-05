«Это ничего не решает». Бестемьянова — об отсутствии Валиевой и Игнатовой в сборной России

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала отсутствие Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) в списках кандидатов в сборную России по фигурному катанию.

«Валиева и Трусова не включены в состав сборной? Есть спортивный принцип, который практически законодательно нам всем известен. Сборная формируется по результатам чемпионата России. Иногда к этим результатам относят и финалы Гран-при. Но Трусова и Валиева несколько лет не выступали, поэтому логично, что только после следующего чемпионата России будет понятно их включение в сборную.

Сейчас же нет ничего удивительного и критичного для них. Это вообще ничего не решает. Валиева и Трусова выступают в шоу, снимаются в рекламных роликах. Насколько понимаю, они финансово очень независимы, поэтому они всё равно будут включены в соревновательный сезон. Не сомневаюсь, что Трусова и Валиева на этапах Гран-при завоюют право выступать на чемпионате России. Так что всё нормально», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.