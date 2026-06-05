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«Это не вина российских атлетов». Эмбер Гленн — об отстранении фигуристов

«Это не вина российских атлетов». Эмбер Гленн — об отстранении фигуристов
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Олимпийская чемпионка в командном турнире американская фигуристка Эмбер Гленн высказалась об отстранении российских спортсменов от международной арены.

— Что вы думаете насчёт продолжающегося отстранения российских спортсменов от международных стартов — не по причине допинга, а из-за боевых действий? Честно ли это?
— Сложный вопрос. Я знаю, что у людей есть своё мнение насчёт того, что раз Россия отстранена, то США, Иран и Израиль тоже должны быть, так как участвуют в военных действиях. Я понимаю это чувство.

Сложно сказать, так как это не вина большинства российских атлетов. Не они это начали. Но, к сожалению, они связаны с своей федерацией, которая, в свою очередь, спонсируется и поддерживается российской властью. В США федерация фигурного катания — это независимая структура без госфинансирования. Поэтому тут всё становится неоднозначно. Мне жаль фигуристов, находящихся в России и не поддерживающих боевые действия. Это разбивает сердце, и надеюсь, они смогут найти удовлетворение в собственном катании. Не могу представить, как всё это тяжело.

Я не знаю, где эта граница (в отстранении от международной арены. — Прим. «Чемпионата»). Этим занимаются эксперты, и только они принимают решения. Мы должны просто полагаться на них. Если бы я могла это контролировать, то сказала бы: «Остановитесь. Мы будем жить в мире и просто соревноваться». Хотелось бы, чтобы было так. К сожалению, в мире происходят зверские вещи, которые стоят человеческих жизней. Это нам мешает кататься вместе. Посмотрим, что будет, — цитирует Гленн A Divine Sport.

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