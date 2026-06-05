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Игнатова и Валиева вошли в резервный состав сборной России на сезон-2026/2027

Игнатова и Валиева вошли в резервный состав сборной России на сезон-2026/2027
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Фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева вошли в резервный состав сборной России на сезон-2026/2027. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Валиева по окончании срока допинг-дисквалификации вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. После возвращения Камила сменила тренерский штаб — фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской. В минувшем сезоне она выступила на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.

Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Он сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024-го. 6 августа 2025 года у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Позднее спортсменка объявила о намерении вернуться в спорт после родов. На тренировках нескольких ледовых шоу в этом году фигуристка исполняла четверные лутц и тулуп, а также тройной аксель.

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