Стал известен основной состав взрослой сборной России на сезон-2026/2027

В пятницу, 5 июня, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список основной сборной России на сезон-2026/2027 среди взрослых спортсменов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями фигуристов, которые вошли в основную взрослую сборную страны на предстоящий сезон.

Фигурное катание. Сборная России. Сезон-2026/2027. Состав спортсменов

Женщины:

Алиса Двоеглазова;

Мария Захарова;

Аделия Петросян;

Дарья Садкова;

Анна Фролова;

Дина Хуснутдинова.

Мужчины:

Матвей Ветлугин;

Пётр Гуменник;

Марк Кондратюк;

Глеб Лутфуллин;

Андрей Мозалёв;

Евгений Семененко.

Спортивные пары:

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов;

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;

Анастасия Мишина – Александр Галлямов;

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев;

Елизавета Осокина – Артём Грицаенко;

Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков.

Танцы на льду:

Василиса Кагановская – Максим Некрасов;

Екатерина Миронова – Евгений Устенко;

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано;

Александра Степанова – Иван Букин;

Елизавета Шичина – Павел Дрозд;

Анна Щербакова – Егор Гончаров.