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Стал известен основной состав взрослой сборной России на сезон-2026/2027

Стал известен основной состав взрослой сборной России на сезон-2026/2027
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В пятницу, 5 июня, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список основной сборной России на сезон-2026/2027 среди взрослых спортсменов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями фигуристов, которые вошли в основную взрослую сборную страны на предстоящий сезон.

Фигурное катание. Сборная России. Сезон-2026/2027. Состав спортсменов

Женщины:

Алиса Двоеглазова;
Мария Захарова;
Аделия Петросян;
Дарья Садкова;
Анна Фролова;
Дина Хуснутдинова.

Мужчины:

Матвей Ветлугин;
Пётр Гуменник;
Марк Кондратюк;
Глеб Лутфуллин;
Андрей Мозалёв;
Евгений Семененко.

Спортивные пары:

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов;
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;
Анастасия Мишина – Александр Галлямов;
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев;
Елизавета Осокина – Артём Грицаенко;
Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков.

Танцы на льду:

Василиса Кагановская – Максим Некрасов;
Екатерина Миронова – Евгений Устенко;
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано;
Александра Степанова – Иван Букин;
Елизавета Шичина – Павел Дрозд;
Анна Щербакова – Егор Гончаров.

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