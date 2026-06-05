«Не он принимал решение». Роднина — о ситуации с гражданством Александра Плющенко

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина высказалась о негативных комментариях в сторону фигуриста Александра Плющенко.

«Парню [Александру Плющенко] 13 лет. Понятное дело, что не он принимал решение. И в этом возрасте он никогда не получит другого гражданства, если это гражданство не принимает кто-то из родителей. Это закон. Понимаете, вот мы все упёрлись в этого мальчика. Мы даже не думаем о том, что мы можем навредить его психике, неважно, за какую страну и где он будет выступать. Просто это нормальный ребёнок, которому 13 лет. И здесь мы все дружно бросились. А почему мы не нервничаем, почему вот у Этери Тутберидзе дочка [Диана Дэвис] с тремя гражданствами выступает на Олимпийских играх то за Россию, то за Грузию? Здесь всё нормально, да? Вас не волнует это? Саша Плющенко не находился ни в каких списках. Никакие стипендии к нему не относятся. Он никогда не выступал за сборную страны. По большому счёту он свободный художник. Ну а все вопросы — к родителям», — приводит слова Родниной ТАСС.

Напомним, Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сменил спортивное гражданство на азербайджанское. Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис выступала в танцах на льду с Глебом Смолкиным под флагом России с 2018 по 2023 год, но в дальнейшем сменила спортивное гражданство на грузинское.