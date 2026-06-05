«Ждите фотку». Александра Трусова рассказала, что защитила диплом в МГУ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что защитила диплом.

«Сегодня я защитила диплом в МГУ и скоро получу его. Было очень страшно, мне намного спокойнее выступать. Я поняла, что экзамены вообще не для меня, особенно устные – устные просто жесть. Я считаю, что все герои, кто может спокойно рассказывать и сдавать экзамены. На мой взгляд, кататься проще. Госы я сдала ещё в середине мая, сегодня сдала диплом, теперь жду, когда буду получать. Ждите фотку», — сказала Трусова в видео, опубликованном у неё в телеграм-канале.

Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Он сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024-го. 6 августа 2025 года у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Позднее спортсменка объявила о намерении вернуться в спорт после родов. На тренировках нескольких ледовых шоу в этом году фигуристка исполняла четверные лутц и тулуп, а также тройной аксель.