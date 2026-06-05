Опубликован основной состав юниорской сборной России на сезон-2026/2027

В пятницу, 5 июня, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список основной сборной России на сезон-2026/2027 среди юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями фигуристов, которые вошли в основную юниорскую сборную страны на предстоящий сезон.

Фигурное катание. Сборная России, юниоры. Сезон-2026/2027. Состав спортсменов

Девушки:

Маргарита Базылюк;

София Дзепка;

Елена Костылева;

Агата Петрова;

Лидия Плескачёва;

Виктория Стрельцова.

Юноши:

Глеб Ковтун;

Герман Ленков;

Марк Лукин;

Макар Солодников;

Арсений Федотов;

Ильяс Халиуллин.

Спортивные пары:

Таисия Гусева – Даниил Овчинников;

Кира Доможирова – Илья Вегера;

София Диана Касинс – Александр Брегей;

Арина Парсегова – Матвей Богданов;

Полина Сажина – Алексей Белкин;

Полина Шешелева – Егор Карнаухов.

Танцы на льду:

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов;

Зоя Пестова – Сергей Лагутов;

Полина Пилипенко – Владислав Михайлов;

Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров;

Мария Фефелова – Артём Валов;

Полина Жарова – Алексей Столяров.