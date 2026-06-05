Опубликован основной состав юниорской сборной России на сезон-2026/2027

В пятницу, 5 июня, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список основной сборной России на сезон-2026/2027 среди юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями фигуристов, которые вошли в основную юниорскую сборную страны на предстоящий сезон.
Фигурное катание. Сборная России, юниоры. Сезон-2026/2027. Состав спортсменов
Девушки:
Маргарита Базылюк;
София Дзепка;
Елена Костылева;
Агата Петрова;
Лидия Плескачёва;
Виктория Стрельцова.
Юноши:
Глеб Ковтун;
Герман Ленков;
Марк Лукин;
Макар Солодников;
Арсений Федотов;
Ильяс Халиуллин.
Спортивные пары:
Таисия Гусева – Даниил Овчинников;
Кира Доможирова – Илья Вегера;
София Диана Касинс – Александр Брегей;
Арина Парсегова – Матвей Богданов;
Полина Сажина – Алексей Белкин;
Полина Шешелева – Егор Карнаухов.
Танцы на льду:
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов;
Зоя Пестова – Сергей Лагутов;
Полина Пилипенко – Владислав Михайлов;
Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров;
Мария Фефелова – Артём Валов;
Полина Жарова – Алексей Столяров.