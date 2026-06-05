Шайдоров подтвердил, что уладил ситуацию с невыплатой ему зарплаты от Минспорта Казахстана

Олимпийский чемпион (2026) казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, что Минспорта представляемой им страны выплатил недостающую зарплату, а также заявил, что проведёт сборы в США у известного специалиста Рафаэля Арутюняна.

«Вопрос с зарплатой закрыт — действительно, мне всё выплатили, с этим никаких проблем нет. Как и обещал, эти деньги я передал деткам. Решил подарить сертификаты в магазин спортивной экипировки для фигуристов. Считаю своей миссией поддерживать юных спортсменов в Казахстане, поэтому по мере возможностей буду делать это и дальше.

Сейчас уже лечу в США. После этого сезона я понял: надо продолжать учиться — и я готов к новому опыту и знаниям. Посоветовавшись со своей командой, я решил поехать за консультациями к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну. Очень благодарен ему за такую возможность.

Ещё в планах — поработать с хореографом Ше-Линн Бурн, она поставит мне программу к новому сезону. Так что июнь будет у меня очень насыщенным, буду стараться по максимуму использовать каждую минуту этой поездки», — приводит слова Шайдорова журналист Майя Багрянцева у себя в телеграм-канале «Всем лутц!».