Гришин рассказал, что Валиева и Игнатова имеют право отбираться на любые соревнования

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Роман Гришин сообщил, что фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) имеют право отбираться на любые международные соревнования, находясь в резервном составе сборной России.

«Трусова [Александра Игнатова] и Валиева не попали на ставки в ЦСП, но ФФККР подала их в список кандидатов на включение в состав сборной России. То есть они имеют право отбираться на любые международные соревнования, участвовать в учебно‑тренировочных и иных мероприятиях», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Напомним, после рождения сына Александра Игнатова (Трусова) вернулась в профессиональный спорт под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По завершении дисквалификационного периода (четыре года) Камила Валиева тренируется у Светланы Соколовской.