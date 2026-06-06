«Пока не было ни времени, ни желания». Роднина — о санкциях ЕС против неё

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина рассказала, что не собирается оспаривать санкции Европейского союза (ЕС) против неё.
— Не так давно Татьяна Навка оспорила в суде санкции ЕС. Возникало ли у вас желание оспорить наложенные санкции?
— Санкции Навки рядом с моими просто плачут. У меня пока не было желания оспорить санкции.
— Может ли оно возникнуть в будущем?
— Все может быть. Как я могу заглядывать в будущее? Главное неудобство персональных санкций в том, что на тебя наложены ограничения. Пока попытаться их снять не было ни времени, ни желания, — приводит слова Родниной Sport24.