Валиева в списках сборной указана как заслуженный мастер спорта

Фигуристка Камила Валиева сохранила звание заслуженного мастера спорта России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
В марте 2022 года после выступления на Олимпийских играх в Пекине Валиева завоевала золото командного турнира в составе российской команды, после чего и была удостоена звания.
Звание мастера спорта России международного класса было присвоено Валиевой в марте 2023 года.
В январе 2024-го Валиева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) за допинг и лишена золотых медалей Олимпиады и чемпионата Европы — 2022.
Накануне Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала списки кандидатов в сборную, в которых Валиева, включённая в резерв, указана как обладатель звания ЗМС.