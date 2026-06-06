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Валиева в списках сборной указана как заслуженный мастер спорта

Валиева в списках сборной указана как заслуженный мастер спорта
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Фигуристка Камила Валиева сохранила звание заслуженного мастера спорта России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

В марте 2022 года после выступления на Олимпийских играх в Пекине Валиева завоевала золото командного турнира в составе российской команды, после чего и была удостоена звания.

Звание мастера спорта России международного класса было присвоено Валиевой в марте 2023 года.

В январе 2024-го Валиева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) за допинг и лишена золотых медалей Олимпиады и чемпионата Европы — 2022.

Накануне Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала списки кандидатов в сборную, в которых Валиева, включённая в резерв, указана как обладатель звания ЗМС.

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