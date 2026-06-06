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Авербух: как Валиева и Трусова могут быть в сборной России? Тогда и меня включите

Авербух: как Валиева и Трусова могут быть в сборной России? Тогда и меня включите
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Вице‑чемпион Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух поделился мыслями о том, почему в состав сборной России не попали фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова.

«Как Валиева и Трусова могут быть включены в состав сборной России? На каком основании? Тогда и меня включите в состав — какая вам разница? Если я сейчас всем объявлю, что возобновил карьеру, меня разве надо будет в сборную вернуть по старым заслугам? Если Трусова и Валиева будут выигрывать, тогда попадут в сборную.

Безусловно, они очень талантливые и молодые девочки. Всё в их руках и силах. Валиева и Трусова настроены по-боевому. Уверен, мы все выиграем от этой интересной борьбы. У них есть все шансы на попадание в сборную и завоевание больших титулов», — приводит слова Авербуха Sport24.

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