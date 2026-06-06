«Никакой надежды нет». Губерниев — о допуске фигуристов на международные старты

Комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что из‑за отсутствия доступа к международной арене вопрос, входят ли Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) в основной или резервный состав сборной, не играет большой роли, но сам факт присутствия в составе скажется на доходах спортсменок.

— Как оцените появление Трусовой и Валиевой в резервном составе сборной России?

— А к чему мы готовимся, разве куда‑то поедем в новом сезоне?

— Возможно, есть надежда.

— Никакой надежды нет. Это как в биатлоне — абсолютно эфемерно. Спортсмены должны получать зарплату, и им надо помогать. Есть основная команда, есть резервная, но сути дела это не меняет — девушки будут в резервной. И если, допустим, чемпион России поедет на чемпионат Европы, то выигрывай и езжай, какая разница, в какой ты команде? — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».