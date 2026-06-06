Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алиса Лью: я очень хочу выступать в следующем сезоне

Алиса Лью: я очень хочу выступать в следующем сезоне
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию американка Алиса Лью рассказала о своих планах на следующий сезон.

«Я очень хочу выступать в следующем сезоне. Мне нужно всё обдумать, потому что пока не получалось поговорить с тренерами и со всеми остальными. Если не получится в этом сезоне, то точно буду выступать в следующем, но хочу разобраться, возможно ли выступить уже в этом. Скажу вам честно, я совсем не занималась своими программами», — приводит слова Лью USA Today.

20-летняя Алиса Лью стала чемпионкой Олимпиады-2026 в составе сборной США в командных соревнованиях, а также выиграла золото в личном турнире.

Материалы по теме
«Я бы с радостью это сделала». Алиса Лью — о выступлении на Олимпиаде-2030
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android