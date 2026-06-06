Алиса Лью: я очень хочу выступать в следующем сезоне

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию американка Алиса Лью рассказала о своих планах на следующий сезон.

«Я очень хочу выступать в следующем сезоне. Мне нужно всё обдумать, потому что пока не получалось поговорить с тренерами и со всеми остальными. Если не получится в этом сезоне, то точно буду выступать в следующем, но хочу разобраться, возможно ли выступить уже в этом. Скажу вам честно, я совсем не занималась своими программами», — приводит слова Лью USA Today.

20-летняя Алиса Лью стала чемпионкой Олимпиады-2026 в составе сборной США в командных соревнованиях, а также выиграла золото в личном турнире.