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В ФФККР выразили надежду на допуск фигуристов после июньского совета

В ФФККР выразили надежду на допуск фигуристов после июньского совета
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Заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Гурген Варданян заявил, что возвращение российских фигуристов на международную арену уже давно назрело.

«Естественно, в первую очередь [переживаем] за допуски. И, чтобы наши представители были в технических комитетах тоже, это очень важно. Будут ли допуски, не могу сказать. Мы надеемся, что так будет, потому что уже пора. Мы должны там быть», — приводит слова Варданяна ТАСС.

Конгресс ISU, где предстоит сформировать новый руководящий состав союза, запланирован на 10–12 июня и пройдёт на Тенерифе. Стоит отметить, что российские представители этих видов спорта не участвуют в международных соревнованиях ISU с весны 2022 года.

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