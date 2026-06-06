В ФФККР выразили надежду на допуск фигуристов после июньского совета

Заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Гурген Варданян заявил, что возвращение российских фигуристов на международную арену уже давно назрело.

«Естественно, в первую очередь [переживаем] за допуски. И, чтобы наши представители были в технических комитетах тоже, это очень важно. Будут ли допуски, не могу сказать. Мы надеемся, что так будет, потому что уже пора. Мы должны там быть», — приводит слова Варданяна ТАСС.

Конгресс ISU, где предстоит сформировать новый руководящий состав союза, запланирован на 10–12 июня и пройдёт на Тенерифе. Стоит отметить, что российские представители этих видов спорта не участвуют в международных соревнованиях ISU с весны 2022 года.