«Мишане 10 месяцев!» Александра Трусова показала фото подросшего сына

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова показала фото подросшего сына, которому в субботу, 6 июня, исполнилось 10 месяцев. Кадры спортсменка опубликовала у себя в телеграм-канале.

Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Он сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024-го. 6 августа 2025 года у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Позднее спортсменка объявила о намерении вернуться в спорт после родов. На тренировках нескольких ледовых шоу в этом году фигуристка исполняла четверные лутц и тулуп, а также тройной аксель.