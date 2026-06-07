«То, что ей сохранили звание ЗМС, правильно». Тарасова — о спортивном звании Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась с тем, что российская фигуристка Камила Валиева по-прежнему указана как заслуженный мастер спорта (ЗМС) в резервном составе сборной России.

«Валиеву незаслуженно отстранили и лишили медали. То, что ей сохранили звание ЗМС, правильно. Я на её стороне», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, Валиева получила звание заслуженного мастера спорта в марте 2022 года после победы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву за допинг.

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