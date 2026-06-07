Тарасова: хочу, чтобы нас вернули после этого конгресса ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ожидает от конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

«Жду от конгресса ISU, когда самый главный вопрос с участием наших спортсменов в соревнованиях разрешится. Хочу, чтобы нас вернули после этого конгресса. А каковы шансы на это — самый главный вопрос и для нас, и для них. Не знаю, есть ли желание у ISU нас возвращать, не беседовала с ними», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, на конгрессе ISU, который пройдёт с 10 по 12 июня в Тенерифе (Испания), может рассматриваться допуск российских юниоров до международных соревнований.

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