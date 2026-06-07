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Тарасова: хочу, чтобы нас вернули после этого конгресса ISU

Тарасова: хочу, чтобы нас вернули после этого конгресса ISU
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ожидает от конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

«Жду от конгресса ISU, когда самый главный вопрос с участием наших спортсменов в соревнованиях разрешится. Хочу, чтобы нас вернули после этого конгресса. А каковы шансы на это — самый главный вопрос и для нас, и для них. Не знаю, есть ли желание у ISU нас возвращать, не беседовала с ними», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, на конгрессе ISU, который пройдёт с 10 по 12 июня в Тенерифе (Испания), может рассматриваться допуск российских юниоров до международных соревнований.

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