Фигурист Ветлугин пообещал необычные программы в новом сезоне

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал о подготовке к предстоящему сезону и заявил, что готовит для зрителей нестандартные постановки.

«Программы пока в творческом процессе — часть уже сделана, часть — ещё нет. Но мне кажется, мы придумали что-то интересное с точки зрения представления программ в течение сезона. Это будет необычно, и, я думаю, зрители всё поймут и им понравится.

Было плотное, насыщенное межсезонье. Буквально через неделю начнутся первые сборы. Я несколько дней провёл в санатории — сборная меня туда отправила, и после завтрашнего мастер-класса снова туда вернусь: продолжу долечиваться, отдыхать, набираться сил перед первыми сборами», — приводит слова Ветлугина ТАСС.

Ветлугину 22 года, он является бронзовым призёром финала Кубка России 2022 года.