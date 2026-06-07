Видео: Евгений Плющенко показал выполненные элементы ультра-си Елены Костылевой

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева на недавней тренировке выполнила два элемента ультра-си: четверной сальхов и четверной тулуп.

Тренер Костылевой — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — отметил в своём телеграм-канале, что спортсменка работает не только над элементами повышенной сложности, но и над скольжением. С этим Елене помогают сразу несколько специалистов.

В предстоящем сезоне короткая программа Елены Костылевой будет под «Болеро» Мориса Равеля, её постановщиком стал пятикратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин. Над произвольной программой Костылева работала со знаменитым российским хореографом Ильёй Авербухом, но тема программы неизвестна.