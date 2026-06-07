Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Евгений Плющенко показал выполненные элементы ультра-си Елены Костылевой

Видео: Евгений Плющенко показал выполненные элементы ультра-си Елены Костылевой
Комментарии

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева на недавней тренировке выполнила два элемента ультра-си: четверной сальхов и четверной тулуп.

Тренер Костылевой — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — отметил в своём телеграм-канале, что спортсменка работает не только над элементами повышенной сложности, но и над скольжением. С этим Елене помогают сразу несколько специалистов.

В предстоящем сезоне короткая программа Елены Костылевой будет под «Болеро» Мориса Равеля, её постановщиком стал пятикратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин. Над произвольной программой Костылева работала со знаменитым российским хореографом Ильёй Авербухом, но тема программы неизвестна.

Материалы по теме
Алиса Лью: я очень хочу выступать в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android