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ФФККР скрыла 16 страниц списков сборной

ФФККР скрыла 16 страниц списков сборной
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) скрыла 16 страниц с именами тренеров и специалистов в списках сборных.

В документе, опубликованном на официальном сайте ФФККР, отсутствуют страницы со второй по 17-ю. Остались лишь имена спортсменов, включённых в сборные, и главных тренеров.

Главным тренером сборной России числится Елена Чайковская, Татьяна Тарасова — старший тренер у мужчин, Валерий Артюхов указан как старший тренер национальной команды в парном катании, Галина Голубкова – старший тренер в женском одиночном катании у юниоров и юниорок, а также у юниоров-парников.

В 2025 году ФФККР аналогично скрыла 16 листов списков.

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