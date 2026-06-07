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Марк Кондратюк рассказал о теме своего диплома

Марк Кондратюк рассказал о теме своего диплома
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Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что написал свою дипломную работу на тему «Развитие спорта в России и регионах Российской Федерации», сообщает ТАСС.

Кондратюк обучается в Российском экономическом университете (РЭУ) им. Плеханова на факультете гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии по направлению «Менеджмент спортивной индустрии» (Высшая школа менеджмента).

Марк Кондартюк является бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) в командном турнире, чемпионом Европы (2022) и России (2022), а также дважды бронзовым призёром чемпионата России (2021, 2026).

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