Пётр Гуменник защитил диплом бакалавра

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник защитил свою дипломную работу, об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетах.

Фото: Соцсети Петра Гуменника

Пётр обучается на четвёртом курсе в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

Пётр Гуменник является участником Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия), чемпионом России (2026), серебряным (2023) и бронзовым (2024) призёром чемпионатов России, а также трёхкратным победителем финала Гран-при России (2023, 2025, 2026). Гуменник имеет звание мастера спорта России международного класса.