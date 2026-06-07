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Пётр Гуменник защитил диплом бакалавра

Пётр Гуменник защитил диплом бакалавра
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Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник защитил свою дипломную работу, об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетах.

Фото: Соцсети Петра Гуменника

Пётр обучается на четвёртом курсе в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

Пётр Гуменник является участником Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия), чемпионом России (2026), серебряным (2023) и бронзовым (2024) призёром чемпионатов России, а также трёхкратным победителем финала Гран-при России (2023, 2025, 2026). Гуменник имеет звание мастера спорта России международного класса.

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