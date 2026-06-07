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Чемпион России Арсений Федотов ушёл из тренерской группы Тутберидзе — источник

Чемпион России Арсений Федотов ушёл из тренерской группы Тутберидзе — источник
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Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Фактическое расставание произошло ещё до межсезонного отпуска группы Тутберидзе. Вместе с 16-летним Федотовым от тренера ушёл и его младший брат Артём. Отмечается, что во втором случае инициатором прекращения сотрудничества выступил тренерский штаб. Издание утверждает, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Окончательное решение о сотрудничестве между сторонами должно быть принято в ближайшее время.

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