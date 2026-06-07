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Стал известен состав сборной Японии по фигурному катанию на сезон-2026/2027

Стал известен состав сборной Японии по фигурному катанию на сезон-2026/2027
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Сборная Японии объявила состав команды по фигурному катанию на грядущий международный сезон-2026/2027.

Фигурное катание. Сборная Японии. Взрослые. Сезон-2026/2027. Состав спортсменов

Женщины, Группа A

  1. Мао Симада.
  2. Ринка Ватанабэ.
  3. Саки Миякэ.
  4. Монэ Тиба.
  5. Мэи Окада.
  6. Рино Мацуике.
  7. Ами Накаи.

Группа B

  1. Мана Кавабэ.
  2. Юна Аоки.
  3. Сумика Канадзава.
  4. Маюко Ока.
  5. Карин Миядзаки.
  6. Кэй Ямада.

Мужчины, Группа A

  1. Сюн Сато.
  2. Као Миура.
  3. Рио Наката.
  4. Сота Ямамото.
  5. Таига Нисино.

Группа B

  1. Кадзуки Томоно.
  2. Даия Эбихара.
  3. Нодзому Йосиока.
  4. Такэру Аминэ Катаисэ.
  5. Косё Осима.
  6. Цудои Суто.
  7. Сэна Такахаси.
  8. Ибуки Огахара.
  9. Хаято Окадзаки.

Спортивные пары

  1. Юна Нагаока / Сумитада Моригути.

Танцевальные пары

  1. Утана Ёсида / Масая Морита.
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Новости. Фигурное катание
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