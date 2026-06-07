Стал известен состав сборной Японии по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Сборная Японии объявила состав команды по фигурному катанию на грядущий международный сезон-2026/2027.
Фигурное катание. Сборная Японии. Взрослые. Сезон-2026/2027. Состав спортсменов
Женщины, Группа A
- Мао Симада.
- Ринка Ватанабэ.
- Саки Миякэ.
- Монэ Тиба.
- Мэи Окада.
- Рино Мацуике.
- Ами Накаи.
Группа B
- Мана Кавабэ.
- Юна Аоки.
- Сумика Канадзава.
- Маюко Ока.
- Карин Миядзаки.
- Кэй Ямада.
Мужчины, Группа A
- Сюн Сато.
- Као Миура.
- Рио Наката.
- Сота Ямамото.
- Таига Нисино.
Группа B
- Кадзуки Томоно.
- Даия Эбихара.
- Нодзому Йосиока.
- Такэру Аминэ Катаисэ.
- Косё Осима.
- Цудои Суто.
- Сэна Такахаси.
- Ибуки Огахара.
- Хаято Окадзаки.
Спортивные пары
- Юна Нагаока / Сумитада Моригути.
Танцевальные пары
- Утана Ёсида / Масая Морита.
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