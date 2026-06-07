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«Пока рано говорить». Алексей Мишин — о сотрудничестве с Арсением Федотовым

«Пока рано говорить». Алексей Мишин — о сотрудничестве с Арсением Федотовым
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал информацию о том, что двукратный чемпион России юниоров Арсений Федотов может перейти к нему в группу.

«Пока рано говорить», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Ранее издание сообщало, что Федотов и его младший брат Артём покинули группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В случае брата Арсения инициатором прекращения сотрудничества якобы выступил сам тренерский штаб Тутберидзе.

Арсений Федотов является обладателем двух золотых медалей первенства страны среди юношей, чемпионом России по прыжкам (2024) и дважды — серебряным призёром финала Гран-при России среди юниоров (2024, 2026).

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