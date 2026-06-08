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Евгения Медведева намекнула на дату свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым

Евгения Медведева намекнула на дату свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева намекнула на дату свадьбы с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым.

«Наше любимое число — 29 (июня. — Прим. «Чемпионата»). Лето.

Мы постараемся сделать свадьбу чем-то средним между масштабным и камерным. Поняла, что мне нравится выступать перед живой аудиторией, что мне нравится формат лекций. Я бы хотела бы больше живого взаимодействия. Хотелось бы с Эльдаром поработать, но у нас разные сферы деятельности. Но если я в каком-то амплуа ему пригожусь, с удовольствием. Мой девиз по жизни теперь: «Если не можешь сделать что-то хорошо — осмелься и сделай плохо», — сказала Медведева в эфире Муз-ТВ.

Медведева объявила о помолвке с Гайнутдиновым в ноябре 2025 года. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».

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