«Возвращаемся». Дмитрий Алиев показал, как готовится к новому сезону

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев опубликовал видео, где показал, как готовится к новому сезону.

«Возвращаемся», – написал Алиев в социальных сетях.

Напомним, Дмитрий Алиев перенёс тяжелое заболевание — туберкулёз легких. Из-за этого диагноза он был вынужден полностью пропустить соревновательный сезон. Ему назначили курс химиотерапии. После лечения фигурист смог вернуться к тренировкам и принял участие в шоу-турнире «Русский вызов».

Алиеву 27 лет. Помимо золота чемпионата Европы 2020 года, в его активе серебро европейского первенства 2018 года, которое проходило в Москве. В сезоне-2019/2020 он становился чемпионом России.