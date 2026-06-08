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Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова и Максим Траньков стали лауреатами премии ТЭФИ

Анна Щербакова и Максим Траньков стали лауреатами премии ТЭФИ
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Российские фигуристы Анна Щербакова и Максим Траньков стали лауреатами премии ТЭФИ. Они победили в номинации «Лучшая программа о спорте». Награду вручили за трансляцию чемпионата России по фигурному катанию 2026 года в рамках цикла «Горячий лёд» на Первом канале: именно эту программу вели Щербакова и Траньков.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира 2021 года, трёхкратная чемпионка России (2019-2021), чемпионка Европы 2022 года, победительница командного чемпионата мира 2021 года, серебряный призёр финала Гран‑при 2019 года и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2019 года. Максим Траньков — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

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