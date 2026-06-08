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Александра Трусова начала подготовку к новому сезону

Александра Трусова начала подготовку к новому сезону
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила о том, что начала подготовку к новому сезону, опубликовав видео с тренировки в своём телеграм-канале.

«Сезон открыт», – написала фигуристка в описании к видео, сопроводив текст эмодзи с галочкой.

Ранее стало известно, что Александра Трусова не попала в предварительный основной состав сборной России на сезон-2026/2027.

21-летняя Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/2023, когда на время приостановила карьеру из-за беременности. Фигуристка возобновила тренировки осенью 2025 года. В январе 2026 года она приняла участие в чемпионате России – 2026 по прыжкам, а позже выступила на шоу-турнире «Русский вызов».

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