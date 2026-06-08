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Макар Игнатов проводит сборы в группе Тутберидзе — источник

Макар Игнатов проводит сборы в группе Тутберидзе — источник
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Российский фигурист Макар Игнатов проводит сборы в составе группы Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Макар вышел сегодня на лёд в группе Этери Тутберидзе, где стартовали сборы», – приводит слова источника ТАСС.

Стоит отметить, в межсезонье фигурист вместе со своей женой Александрой Трусовой принимал участие в шоу Этери Тутберидзе.

25-летний Игнатов является серебряным призёром чемпионата России — 2021. В декабре 2025 года на чемпионате страны, который прошёл в Санкт-Петербурге, фигурист занял 13-е место в соревнованиях у мужчин. В финале Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске фигурист занял 10-е место.

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