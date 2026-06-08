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Двоеглазова может пропустить первую половину сезона-2026/2027 из-за травмы ноги — источник

Двоеглазова может пропустить первую половину сезона-2026/2027 из-за травмы ноги — источник
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Серебряный призёр чемпионата России — 2026 и победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова может пропустить первую половину сезона, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

«Травма бедра, полученная Алисой весной, с высокой вероятностью может стать причиной пропуска первой половины следующего сезона», – приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Участие Двоеглазовой в соревнованиях в первой половине сезона-2026/2027 и далее будет приниматься исходя из темпов восстановления фигуристки после повреждения.

17-летняя Двоеглазова получила травму ноги во время одной из тренировок в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка вошла в основной состав взрослой сборной России на сезон-2026/2027.

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