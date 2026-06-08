Макар Игнатов подтвердил переход от Плющенко к Этери Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 российский фигурист Макар Игнатов сообщил о переходе в группу Этери Тутберидзе. Ранее фигурист тренировался под руководством тренерского штаба академии Евгения Плющенко.

«Добрый вечер! Все уже и так всё знают, но всё же стоит сказать. Да, я перешёл в группу Этери Георгиевны Тутберидзе.

В первую очередь хочется поблагодарить Евгения Викторовича, Яну Александровну и всю их большую команду за эти два года с вами! Что-то получилось, что-то не получилось, но я ни на секунду не жалею об этом и всегда с большим теплом буду вспоминать это время. Рем, Серёжа, Дима, Артём Аркадьевич, Лёша – спасибо! Желаю вам удачи и успеха со своими спортсменами, мы ещё не раз встретимся на соревнованиях и не только! Обнимаю!

Для меня это новый и очень интересный этап жизни и карьеры, посмотрим, куда это приведёт. До встречи в новом сезоне, всем добра», — написал Игнатов в своём телеграм-канале.