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Главная Фигурное катание Новости

Стала известна дата открытия Центра фигурного катания имени Алины Загитовой

Стала известна дата открытия Центра фигурного катания имени Алины Загитовой
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Центр фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани будет открыт 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми. Об этом информирует РИА Новости Спорт.

«Школа в работе. Мы договорились с Алиной, что все вопросы, касающиеся ее школы, она решает сама. Что касается инфраструктуры — у нас всё в порядке, мы проводим еженедельный контроль. Официальное открытие состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми», — приводит слова Леонова РИА Новости Спорт.

О начале строительства Центра фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани Леонов сообщил в августе 2025 года. Стоимость строительства составит 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок.

Загитовой 24 года, она является олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионатов мира и Европы.

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