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Фигурист Михаил Шайдоров получит звание заслуженного мастера спорта Казахстана

Фигурист Михаил Шайдоров получит звание заслуженного мастера спорта Казахстана
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров получит удостоверение заслуженного мастера спорта Республики Казахстан — такое обещание дал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. Награду вручат после возвращения спортсмена со сборов в США.

«Корочка, а также знак заслуженного мастера спорта Михаила уже получены. В связи с подготовкой [Шайдорова] в США официально и торжественно мы не смогли вручить [удостоверение], потому что были сжатые сроки», — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, Шайдоров ещё в 2025 году выполнил норматив для присвоения звания: тогда он занял второе место на чемпионате мира. О том, что удостоверение до сих пор не вручено, фигурист ранее рассказал в своих соцсетях.

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