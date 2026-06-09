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Шайдоров прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну

Шайдоров прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну
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Олимпийский чемпион казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отправился на стажировку в США, об этом он сообщил в социальных сетях. В течение месяца спортсмен будет тренироваться в Лос‑Анджелесе под наставничеством специалиста Рафаэля Арутюняна.

«В предвкушении насыщенного месяца», — написал Шайдоров в социальных сетях.

Михаил Шайдоров — олимпийский чемпион 2026 года, серебряный призёр чемпионата мира (2025), чемпион четырёх континентов (2025) и пятикратный чемпион Казахстана (2020–2024), также в его активе серебро юниорского чемпионата мира (2022) и медали этапов Гран‑при.

Рафаэль Арутюнян — заслуженный тренер, воспитавший олимпийских чемпионов и призёров крупнейших турниров (в том числе Нейтана Чена — олимпийского чемпиона 2022 года), а также работавший с такими звёздами фигурного катания, как Мао Асада, Мишель Кван и Саша Коэн.

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