«Надежда умирает последней». Бестемьянова — о допуске российских юниоров на соревнования

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова выразила надежду, что на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) будет принято решение о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям.

«Надежда умирает последней, как говорится. Очень надеемся и тихо ждём», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

С 10 по 12 июня на Тенерифе состоится 60‑й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Хотя вопрос участия российских спортсменов не включён в официальную повестку, президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе надеется, что удастся добиться хотя бы допуска российских юниоров к соревнованиям. Напомним, ISU ввёл отстранение спортсменов из России и Беларуси от всех турниров под своей эгидой с 1 марта 2022 года.