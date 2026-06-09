ISU примет решение о допуске российских юниоров 13-14 июня — источник

Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение о допуске российских фигуристов-юниоров 13-14 июня, на втором в текущем месяце заседании. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 9 июня, на Тенерифе состоялось заседание совета ISU. Конгресс пройдёт 10-12 июня, на нём будет избран новый состав совета.

«Текущий состав совета фактически переложил решение на новых членов. На данном этапе в кулуарах ISU и на официальных заседаниях предметно обсуждается только вопрос предстоящих выборов в органы организации. Всё остальное будет обсуждаться сразу после конгресса. Заседание обновлённых технических комитетов ISU пройдёт в субботу (13 июня), а нового совета – в субботу и в воскресенье», — цитирует «РИА Новости Спорт» источник.

По словам ещё одного источника, в случае если решение не будет принято на втором заседании, россияне с высокой долей вероятности пропустят предстоящий сезон соревнований на международной арене.