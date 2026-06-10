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«На них свет клином не сошёлся». Роднина — о Валиевой и Игнатовой

«На них свет клином не сошёлся». Роднина — о Валиевой и Игнатовой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в спортивных парах Ирина Роднина прокомментировала активное обсуждение включения Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) в резерв сборной России по фигурному катанию.

«На Валиевой и Трусовой [Александре Игнатовой] свет клином не сошёлся. Сезон ещё не начался, а уже столько шума вокруг их персон. Да, они не последние девушки в нашем фигурном катании, но очень давно не выступали. Давайте хотя бы дождёмся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали. Помимо них, есть и другие фигуристки», – приводит слова Родниной «Советский спорт».

Напомним, Камила Валиева вернулась в профессиональный спорт после четырёхгодичной дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, Александра Игнатова возобновила спортивную карьеру после рождения сына.

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