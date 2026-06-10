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Сегодня начнётся конгресс ISU, на котором может быть принято решение о допуске россиян

Сегодня начнётся конгресс ISU, на котором может быть принято решение о допуске россиян
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Сегодня, 10 июня, на Тенерифе (Испания) начнётся конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), на котором может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Конгресс продлится с 10 по 12 июня. За развитием событий можно будет следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Во вторник, 9 июня, также прошло заседание совета ISU, второе состоится 13 июня.

Помимо рассмотрения вопроса о потенциальном допуске россиян, в рамках конгресса пройдут выборы руководства организации: президента ISU, двух вице-президентов, 10 членов совета, а также председателей и членов всех технических комитетов, будут утверждены новые правила в фигурном катании, представлен финансовый отчёт организации и утверждён бюджет на 2027 и 2028 годы.

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Новости. Фигурное катание
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