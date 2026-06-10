Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Президент ФФККР Сихарулидзе отсутствует на конгрессе ISU на Тенерифе

Президент ФФККР Сихарулидзе отсутствует на конгрессе ISU на Тенерифе
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе отсутствует на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит на Тенерифе (Испания), в первый день его проведения. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

В список делегатов, заявленных от российской стороны, входят Александр Коган, Сергей Свиридов и Алла Шеховцова, они находятся в зале проведения мероприятия. Причины отсутствия Сихарулидзе неизвестны.

Конгресс продлится с 10 по 12 июня. На нём, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международной арены. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов.

Материалы по теме
На Тенерифе проходит конгресс ISU. Ждём решения по допуску наших фигуристов? LIVE
Live
На Тенерифе проходит конгресс ISU. Ждём решения по допуску наших фигуристов? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android