Президент ФФККР Сихарулидзе отсутствует на конгрессе ISU на Тенерифе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе отсутствует на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит на Тенерифе (Испания), в первый день его проведения. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

В список делегатов, заявленных от российской стороны, входят Александр Коган, Сергей Свиридов и Алла Шеховцова, они находятся в зале проведения мероприятия. Причины отсутствия Сихарулидзе неизвестны.

Конгресс продлится с 10 по 12 июня. На нём, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международной арены. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов.