ISU объявил о проведении объединённого чемпионата мира в Пекине в 2028 году

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким объявил, что объединённый чемпионат мира впервые пройдёт в 2028 году в Пекине.

«Мы организуем объединённый чемпионат мира в 2028 году. Четыре дисциплины. Две недели в одном городе. Это историческое событие состоится в Пекине», — сказал Чэ Ёл Ким на конгрессе ISU на Тенерифе.

В программу чемпионата мира войдут четыре вида спорта: конькобежный спорт, шорт‑трек, фигурное и синхронное катание.

Конгресс ISU продлится с 10 по 12 июня. На нём, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международной арены. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов.