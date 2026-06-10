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Алиса Лью и Илья Малинин вошли в список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года

Алиса Лью и Илья Малинин вошли в список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года
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Американский журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей в спорте по версии редакции за 2026 год. Перечень разбит на несколько категорий: «Иконы», «Титаны», «Лидеры» и «Инноваторы».

Среди фигуристов в список вошли двукратная олимпийская чемпионка 2026 года американка Алиса Лью и её соотечественник трёхкратный чемпион мира Илья Малинин. Лью попала в категорию «Инноваторы», а Малинин — в «Иконы».

В список также вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду, Арина Соболенко, Янник Синнер, Йоханнес Клебо, Кими Антонелли, Тринити Родман, Микаэла Шиффрин, Линдси Вонн, Нелли Корда, Джек Хьюз и другие звёзды мирового спорта.

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