ISU планирует увеличить расходы на призовые для спортсменов более чем в два раза

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует увеличить расходы на призовые для спортсменов более чем в два раза.

«Согласно продемонстрированной президентом ISU Чэ Ёл Ким презентации, предлагается увеличить расходы на призовые в сезоне-2026/2027 до $ 11,1 млн (в минувшем сезоне было заложено $ 5,4 млн), а в сезоне-2027/2028 – до $ 12 млн.

Также ISU намерен увеличить расходы на логистику – до $ 3,5 и $ 4,5 млн соответственно (против $ 2,4 – в сезоне-2025/2026)», – сообщил журналист Владислав Жуков.

Конгресс ISU продлится с 10 по 12 июня. На нём, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международной арены. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов.