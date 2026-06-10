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Елизавета Туктамышева опубликовала новые кадры из поездки в США

Елизавета Туктамышева опубликовала новые кадры из поездки в США
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Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала у себя на странице в соцсети фотографии из поездки в США, где проходит тренерскую стажировку у Рафаэля Арутюняна. Вместе с фигуристкой на снимках присутствует чемпион России Пётр Гуменник. Спортсмены посетили каньон Антилопы, находящийся в штате Аризона.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева в 2023 году объявила о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях, однако в 2025 году она официально заявила о завершении. На текущий момент она работает тренером в штабе своего наставника Алексея Мишина и принимает участие в ледовых шоу.

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