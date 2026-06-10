ISU введёт полуфинальную стадию на Гран-при с сезона-2027/2028

Генеральный директор Международного союза конькобежцев (ISU) Колин Смит сообщил о формировании новой стратегии календаря соревнований в сезоне-2027/2028, сообщает Golden Skate.

В рамках обновлённой стратегии регламента планируется внедрение двух полуфиналов перед финалом Гран-при. Стоит отметить, что ISU пока не представили подробностей, как именно будет реализована данная идея.

В ISU отметили, что новый календарь призван обеспечить большую предсказуемость и прозрачность для национальных федераций, спортсменов, стран-организаторов и коммерческих партнёров, а также создать дополнительные возможности для проведения соревнований и участия в них.